Alonso se diz surpreso com investigação sobre acidente

MONZA - O espanhol Fernando Alonso disse nesta quinta-feira que está surpreso com a investigação sobre o acidente de Nelsinho Piquet no GP de Cingapura de Fórmula 1, em 2008. A Renault teria ordenado o brasileiro a bater para ajudar o bicampeão mundial a vencer a prova.

"Eu estou muito surpreso. Eu não posso imaginar essas coisas, essa situação", disse Alonso, nesta quinta-feira, em Monza, onde será disputado o GP da Itália neste final de semana. "Isto é algo que nunca vai entrar na minha mente".

Na quarta-feira, as revistas Autosprint e Autosport revelaram detalhes sobre o incidente. A reportagem da Autosport explicou que antes da largada em Cingapura o chefe da Renault, Flavio Briatore, e o estrategista da equipe, Pat Symonds, se reuniram com Nelsinho. Eles teriam solicitado ao piloto que batesse seu carro entre as voltas 13 e 14. A Autosprint alega que Nelsinho teria concordado em atender a determinação da equipe porque estaria negociando a renovação de seu contrato.

Alonso preferiu aguardar a definição do caso para emitir a sua opinião sobre o caso. "Após a audiência, tudo será esclarecido e será o momento de dizer alguma coisa. Mas agora não há nenhum sentido".

O piloto espanhol, porém, fez questão de sair em defesa de Flavio Briatore. "Ele sempre foi um chefe simpático comigo. Um amigo, um chefe, ele sempre apoiou a minha carreira", disse Alonso, campeão mundial pela Renault em 2005 e 2006. "Flavio é uma das pessoas boas aqui e ele tem todo o meu apoio, sempre".