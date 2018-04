Alonso sonha com primeiro pódio do ano em Cingapura

CINGAPURA - O espanhol Fernando Alonso ainda não subiu no pódio na temporada deste ano da Fórmula 1. Mas o piloto da Renault acredita que a fase de resultados abaixo das expectativas pode acabar no GP de Cingapura, 14.ª etapa do Mundial, que será disputada no domingo.

"Nosso carro está se comportando bem na maioria dos circuitos e acredito que somos competitivos o suficiente para chegar perto do pódio, que é meu objetivo neste fim de semana", disse Alonso.

Em 2008, o espanhol largou na 15.ª colocação e venceu a prova. A vitória, contudo, acabou manchada depois das revelações de que Nelsinho Piquet havia batido de propósito, a fim de favorecer a estratégia de corrida do bicampeão.

O espanhol começou esta semana em Paris, prestando depoimento na sede da FIA sobre o caso. Acabou inocentado, sob alegação de que não sabia da tática da equipe de forjar um acidente com Nelsinho.