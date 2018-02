Alonso supera Raikkonen nos treinos coletivos da Fórmula 1 Atual bicampeão, Fernando Alonso foi o destaque no primeiro dia de testes da Fórmula 1, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. No comando da McLaren, modelo MP4/22, o espanhol garantiu o melhor tempo do dia, com quase um segundo de vantagem sobre o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que dirigiu pela primeira vez o F2007. Na melhor de suas 85 voltas, Alonso marcou o tempo de 1min12s563. Ele foi o único piloto da McLaren a treinar. Ao todo, nove das onze escuderias que participam do campeonato estiveram no circuito - boa parte do treino foi realizado sob chuva. Dos brasileiros que estiveram na pista, destaque para Nelsinho Piquet, piloto de testes da Renault. Ele garantiu a terceira marca do dia, com 1min13s549. O tempo foi superior ao do italiano Giancarlo Fisichella (1min13s867), que nos últimos dias recebeu algumas broncas da equipe pelo fraco desempenho no asfalto. Com a nova Honda, que ainda não possui cores definidas (provisoriamente é negra), Rubens Barrichello registrou o nono tempo. Felipe Massa, que danificou a sua Ferrari na última semana, não esteve na pista. Os treinos voltam a acontecer em Valência nesta quarta-feira. Classificação dos treinos desta terça: 1.º Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min12s563 (85 voltas) 2.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min13s529 (47) 3.º Nelsinho Piquet (BRA/Renault) - 1min13s549 (27) 4.º Franck Montagny (FRA/Toyota) - 1min13s672 (33) 5.º Sebastian Vettel (ALE/BMW Sauber) - 1min13s683 (75) 6.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min13s735 (60) 7.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min13s848 (49) 8.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min13s867 (34) 9.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min14s026 (29) 10.º Kazuki Nakajima (JAP/Williams) - 1min14s520 (51) 11.º James Rossiter (ING/Honda) - 1min14s643 (37) 12.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min15s674 (27) 13.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min15s726 (27) 14.º Luca Badoer (ITA/Ferrari) - 1min16s334 (35)