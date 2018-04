Alonso tem 60% de chances de ir para Renault, diz Briatore

O italiano Flavio Briatore, diretor-geral da Renault, revelou nesta segunda-feira que sua equipe trocará de piloto na próxima temporada, e estimou em 60% as chances do espanhol Fernando Alonso voltar à escuderia. Veja também: Alemão Timo Glock volta à Fórmula 1 pela Toyota Renault espera por Alonso para confirmar Nelsinho Piquet Blog do Lívio Oricchio - Com Alonso, Nelsinho Piquet será o 2.º piloto "Certamente a Renault terá outros pilotos no ano que vem. A chance de contar com Alonso é de 60%", declarou Briatore. Ao falar sobre o espanhol, Briatore acrescentou que o bicampeão mundial "teve um ano horrível". "Ele também é disputado por Toyota e Red Bull. Nós estamos em vantagem porque lhe conhecemos. Entre hoje e amanhã, tudo se decidirá", disse. Sobre a possibilidade de que Alonso possa terminar em Ferrari, o diretor-esportivo da Renault disse que "tudo é possível". "Mas com Raikkonen na Ferrari, é muito difícil que contratem Alonso. Uma equipe de Fórmula 1 atualmente não pode ter dois grandes pilotos; um deve lutar pelo Mundial de Pilotos, e o outro deve contribuir para a conquista do de Construtores", afirmou. Quem também pode se tornar titular na Renault é o brasileiro Nelsinho Piquet, atualmente na reserva da equipe, mas que possui o apoio de membros da escuderia para assumir a posição de segundo piloto, além de uma exigência de um novo parceiro financeiro da Renault.