Alonso troca McLaren por futuro incerto A corrida para contratar Fernando Alonso se acelerou na sexta-feira, quando a McLaren encerrou sua turbulenta relação com o bicampeão mundial. O empresário de Alonso, Luis García Abad, disse à imprensa espanhola que o piloto de 26 anos está "livre para assinar com qualquer equipe na próxima temporada", e que ofertas não faltarão. A francesa Renault já deixou claro que gostaria de tê-lo de volta, mas talvez não seja primeira opção do corredor. A equipe francesa, com a qual Alonso foi campeão em 2005 e 06, teve queda no rendimento neste ano, e nada indica que o carro para 2008 será melhor. Há dez dias, Alonso disse à rádio espanhola Cadena Ser que a Renault não era sua favorita "no momento". A Toyota, dona de um dos maiores orçamentos da categoria, tem uma vaga com a aposentadoria de Ralf Schumacher. Mas a equipe nunca venceu um GP desde a estréia, em 2002, e parece distante de disputar um título para valer. A Ferrari seria a alternativa mais atraente, mas a equipe italiana já renovou com o novo campeão Kimi Raikkonen e com Felipe Massa até 2009 e 2010, respectivamente. Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, se derramou em elogios a Alonso na semana passada, mas isso não quer dizer que ele estaria nos planos de curto prazo da escuderia. A BMW Sauber, que acabou vice-campeã de construtores com a perda dos pontos da McLaren por espionagem, também tem potencial, mas já está com contrato com o alemão Nick Heidfeld e o polonês Robert Kubica. Na contramão de Alonso, o jovem finlandês Heikki Kovalainen pode trocar a Renault pela McLaren. A ex-campeã Williams também foi citada como opção para Alonso -- especialmente se o valorizado alemão Nico Rosberg conseguir a vaga do espanhol na McLaren. A equipe com motor Toyota tem outra vaga em aberto por causa da aposentadoria do austríaco Alexander Wurz, mas não ganha uma corrida desde 2004 e teria de abalar seu limitado orçamento para contratar um piloto do nível de Alonso. "Tenho alguma idéia do que eu quero, mas não sei se é possível", disse Alonso no fim de semana passado a uma TV espanhola.