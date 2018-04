Alonso vai mal na pista mas comemora o sol e a caipirinha do Brasil

PENHA-SC - Apesar de um resultado ruim na pista, o piloto Fernando Alonso foi a grande atração da primeira bateria do Desafio Internacional das Estrelas de kart disputado na pista do Beto Carreiro World em Penha-SC. Bem menos reservado do que de costume, o piloto seguiu a orientação da Ferrari de não falar de Fórmula 1 enquanto estiver no Brasil, mas foi simpático com os torcedores e mecânicos posando para fotos, deu entrevistas e mostrou-se entusiasmado com a experiência de correr sem muito compromisso no País, aproveitando para se divertir.

Alonso se mostrou feliz com o fato de que muitos dos torcedores nas arquibancadas vieram para vê-lo. “É fantástico. Está sendo uma experiência muito divertida. É uma corrida entre amigos mas todos queremos ganhar porque somos competitivos. Mas o mais importante é aproveitar e dar espetáculo para as pessoas que vieram aqui nos apoiar.” Em seu melhor momento, o espanhol imitou Usain Bolt e "roubou" a câmera de um fotógrafo. Tirou foto da assistente que segurava a placa com seu nome no grid e da torcida.

O piloto revela não ser muito fã do frio. “O melhor de tudo aqui é escapar do inverno na Europa. Estar aqui na praia com esse sol, esse clima, boa comida...A verdade é que estou aqui de férias, relaxando e me divertindo.” Ao eleger o melhor da experiência, elegeu dois itens tipicamente brasileiros, “o sol e a capirinha”.

Na corrida as coisas não foram tão relaxantes para o espanhol que reclamou de alguns problemas no motor. Já no início da bateria de ontem foi para as últimas posições. Esboçou uma reação mas voltou para trás e acabou desistindo nas voltas finais. O melhor colocado foi o francês Jules Bianchi, seguido do brasileiro Lucas de Grassi e do italiano Vitantonio Liuzzi. Neste domingo os pilotos voltam à pista às 11 horas em posições invertidas do resultado final deste sábado. O competidor que somar o maior número de pontos será o vencedor do Desafio.