Alonso vê evolução 'fantástica' da McLaren apesar de largar em 18º

Dona de oito títulos de construtores na Fórmula 1, além de outros 12 de pilotos, a McLaren tem tido dificuldades para colocar seus carros na pista. No GP da Malásia, em Sepang, só não vai largar no fim do grid porque a Marussia foi autorizada a correr, saindo da última fila. Mesmo assim, o bicampeão Fernando Alonso, de volta à equipe britânica, vê motivos para comemorar.

"Na verdade, eu diria que o progresso que fizemos desde a Austrália tem sido fantástico. Estamos muito mais perto dos carros da frente agora, mas ainda estamos abaixo do desempenho e ainda precisamos melhorar. No entanto, os passos que estamos tendo com o carro mostram um grande progresso", avaliou o espanhol.

Alonso admite que o desempenho no treino classificatório deste sábado não foi o esperado, o que pode ser comprovado pelo 18.º lugar do grid, mas já é melhor do que a expectativa que ele tinha antes de chegar à Malásia. O bicampeão não correu a primeira prova do ano, na Austrália, porque se recuperava de um acidente sofrido nos testes coletivos em Barcelona. Seu companheiro, Jenson Button, sai no 17.º lugar do grid.