Alonso vence e Renault é a campeã Campeão antecipado, o espanhol Fernando Alonso fechou a temporada da Fórmula 1 com vitória. Na madrugada deste domingo, ele ganhou o GP da China, em Xangai. E com a sua vitória, além do 4º lugar do outro piloto da equipe, o italiano Giancarlo Fisichella, a Renault conquistou o título do Mundial de Construtores. Entre os brasileiros, o melhor foi Felipe Massa, que chegou em 6º lugar e somou 3 pontos em sua despedida da Sauber - vai para a Ferrari em 2006. Já Rubens Barrichello teve uma despedida triste da Ferrari - vai para BAR em 2006, abrindo espaço para Massa na equipe italiana. Ele terminou em 12º lugar no GP da China. E Antonio Pizzonia, da Williams, chegou logo atrás, na 13ª colocação. Como o título dos pilotos já estava nas mãos de Alonso, o que estava em jogo nesta 17ª e última etapa da temporada era o Mundial de Construtores. A Renault começou a corrida com 2 pontos na frente da McLaren e aumentou essa vantagem para 9: 191 a 182. Afinal, Alonso venceu a prova e Fisichella chegou em quarto lugar, enquanto os pilotos da McLaren não tiveram o mesmo desempenho. O finlandês Kimi Raikkonen conseguiu a segunda colocação na China, mas o colombiano Juan Pablo Montoya não completou a prova. Para Alonso, foi um final de temporada perfeito. Ele somou sua 7ª vitória no ano e ainda deu o título de construtores para a sua equipe. Além disso, aumentou sua vantagem sobre Raikkonen na classificação do campeonato: ficou com 133 a 112 pontos. Veja a classificação do GP da China: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1h39m53s618 2º Kimi Raikkonen (McLaren) - a 4s015 3º Ralf Schumacher (Toyota) - a 25s376 4º Giancarlo Fisichella (Renault) - a 26s114 5º Christian Klien (Red Bull) - a 31s839 6º Felipe Massa (Sauber) - a 36s400 7º Mark Webber (Williams) - a 36s842 8º Jenson Button (BAR) - a 41s249 9º David Coulthard (Red Bull) - a 44s247 10º Jacques Villeneuve (Sauber) - a 59s977 11º Tiago Monteiro (Jordan) - a 1m24s648 12º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 1m32s812 13º Antonio Pizzonia (Williams) - a 1 volta 14º Robert Doornbos (Minardi) - a 1 volta 15º Jarno Trulli (Toyota) - a 1 volta 16º Christijan Albers (Minardi) - a 5 voltas