Alonso vence outra; Ferrari fracassa O espanhol Fernando Alonso reinou absoluto no GP de Bahrein - a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 - disputado neste domingo no circuito de Sakhir. Confirmando a ótima fase da Renault, o espanhol fez a pole, ganhou a prova de ponta a ponta e disparou na liderança do campeonato com 26 pontos. Esta foi a terceira vitória do espanhol na categoria e a segunda consecutiva. Em três etapas, a Renault ganhou as três. A outra vitória foi com Giancarlo Fisichella. Na estréia do F2005, a Ferrari teve de amargar uma nova derrota. Michael Schumacher até que começou bem. Largou na segunda posição e dava a impressão de que iria surpreender, mas foi obrigado a abandonar na 12.ª volta com problemas hidráulicos. Rubens Barrichello, que teve sérios problemas durante todo o final de semana, pelo menos terminou a prova. Largou em 15.º e chegou a estar na zona de pontuação até quase o final, mas na última volta foi ultrapassado e terminou em 9º. Com isso caiu da quarta para a sexta posição no campeonato. A diferença da Ferrari para Renault foi tão grande que a cinco voltas do final, Alonso deu uma volta em cima de Rubinho, Um pouco antes, Barrichello já havia sido ultrapassado pela Sauber de Felipe Massa, que terminou em sétimo. A segunda posição no GP do Bahrein ficou com Jarno Trulli (Toyota). Kimi Raikkonen (McLaren), em terceiro, completou o pódio. Confira a situação da temporada 2005 da Fórmula 1.