Alonso visita favela em São Paulo O piloto espanhol Fernando Alonso, que lidera o Mundial de Fórmula 1 e pode conquistar o título da temporada neste domingo, no circuito de Interlagos, chegou nesta quarta-feira ao Brasil. E seu primeiro compromisso foi uma visita à Comunidade Monte Azul, numa favela na zona Sul de São Paulo. Alonso, que tem 24 anos e pode se transformar no piloto mais jovem a conquistar o título da Fórmula 1, chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira. Sem falar com a imprensa, foi direto para o hotel em que está hospedado, no bairro do Morumbi. E só saiu de lá para visitar a favela. Embaixador da Unicef desde fevereiro, Alonso foi conhecer a Comunidade Monte Azul, que faz parte das entidades assistidas pelo organismo da ONU dedicado a cuidar de projetos infantis. O local tem uma creche e administra cursos da pré-escola, dentre outras atividades. "Sinto-me um privilegiado por fazer parte das ações da Unicef", disse o piloto de 24 anos. "Normalmente, quando vamos a esses lugares, pensamos como essas pessoas se sentem sem dispor de muitos de nossos recursos. O que vi hoje aqui, contudo, me surpreendeu. Eram crianças felizes, sorridentes, que jogam, se divertem, não se importando com suas carências", afirmou Alonso, bastante emocionado com o que viu na favela paulistana. "Acho estranho as pessoas se interessarem por mim, ser famoso. Penso ser possível aproveitar o lado positivo dessa história, que é reverter essa fama em favor de melhorar a qualidade de vida das crianças. Se conseguir, serei um homem feliz." Nesta quinta-feira, Alonso já vai estar no autódromo de Interlagos, preparando-se para a corrida que pode definir o título mundial a seu favor. Para isso, basta que o piloto da Renault termine o GP do Brasil em terceiro lugar.