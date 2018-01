Alonso volta ao trabalho e fica em 3º Depois de dois meses de férias, o espanhol Fernando Alonso voltou a pilotar sua Renault. Atual campeão da Fórmula 1, ele treinou nesta sexta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha, e fez o terceiro melhor tempo do dia. O mais rápido desta sexta-feira foi o piloto de testes da Renault, o francês Franck Montagny. Depois dele veio o alemão Michael Schumacher, que ficou em segundo lugar com sua Ferrari. Alonso não pilotava um carro desde a última etapa da temporada, dia 16 de outubro, na China. Ele testou o modelo 2005 da Renault, mas já com algumas adaptações para o novo regulamento da Fórmula 1. E só voltará ao trabalho em janeiro, quando começa a treinar com o R26, desenvolvido para o campeonato do ano que vem. A semana de testes no circuito de Jerez de la Frontera acaba neste sábado, quando apenas dois pilotos devem ir para a pista: Jenson Button (Honda) e Franck Montagny (Renault). Depois disso, a Fórmula 1 só volta em 2006. Confira os melhores tempos do treino desta sexta-feira: 1º Franck Montagny (FRA/Renault) - 1m18s322 (114 voltas) 2º Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1m18s582 (113 voltas) 3º Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1m18s739 (97 voltas) 4º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m18s894 (68 voltas) 5º Anthony Davidson (ING/Honda) - 1m18s953 (81 voltas) 6º Jenson Button (ING/Honda) - 1m19s651 (87 voltas) 7º Narain Karthikeyan (IND/Williams) - 1m20s871 (34 voltas)