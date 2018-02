Alonso voltará às pistas em 14 de janeiro pela Renault

O piloto espanhol Fernando Alonso voltará às pistas entre os dias 14 e 16 de janeiro, durante os treinamentos que serão realizados no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O bicampeão mundial, que após uma complicada passagem pela McLaren voltará à Renault, equipe pela qual alcançou seus dois títulos, treinará em Jerez junto a seu companheiro, o brasileiro Nelsinho Piquet. Ambos pilotarão o carro utilizado pela equipe em 2007 (R27), já que o modelo de 2008 (R28) ainda não estará disponível. Esta será a primeira vez que Alonso pilotará um carro de fórmula 1 desde o Grande Prêmio do Brasil, que marcou o encerramento da temporada de 2007, e no qual perdeu o título para o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari.