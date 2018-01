Alunos visitam Rubinho em Interlagos Cerca de 500 alunos de várias escolas municipais, com idades entre 14 e 18 anos, foram nesta sexta-feira a Interlagos assistir os treinos livres. A visita, dentro do projeto "Criança na Pista??, da Prefeitura, e possível por meio de um convênio com a Petrobrás, premiou os mais aplicados. A garotada ficou na arquibancada Pit Stop, em frente ao box da Ferrari, vibrava a cada passagem de Rubens Barrichello na pista. Pouco antes do início do treino que definiu a ordem de entrada dos pilotos na sessão de classificação deste sábado, a criançada pediu a presença do piloto brasileiro diante dos boxes com o coro: "Rubinho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver!??. Quando Rubinho apareceu, a comemoração lembrou a da marcação de um gol. Neste sábado, mais 200 crianças estarão no autódromo.