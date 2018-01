Americano retoma liderança do Dacar O norte-americano Robby Gordon enfrentou um forte nevoeiro para recuperar a liderança entre os carros do Rali Dacar, nesta segunda-feira, após a 4.ª etapa entre Rabat e Agadir, no Marrocos. Dos 666 quilômetros, 123 foram cronometrados e Gordon precisou de 1h14min01, ficando 53s à frente do belga Stéphane Peterhansel. O mau tempo cancelou a etapa para as motos. Após 137 dos 8.956 quilômetros previstos, Gordon lidera com 1h26min24, enquanto Peterhansel, campeão em 2004, está 59s atrás. Klever Kolberg ficou com o 26.º lugar, a 10min52 do líder. Kolberg é o 27.º no geral. Entre os caminhões, o russo Vladimir Tchaguine chegou em primeiro (1h28min38). Ele lidera no geral, com 1h45min05. André Azevedo terminou o dia em 8.º (5min35 do líder) . No geral, ele é 7.º Nesta terça, os competidores vão enfrentar mais 654 quilômetros até Smara, com 381 quilômetros cronometrados. » Leia mais sobre o rali Dacar