André Azevedo abandona o Rali Dacar Um problema mecânico no caminhão obrigou o brasileiro André Azevedo a abandonar a disputa do Rali Dacar. Ele competia ao lado do seu primo Luiz Azevedo e do checo Mira Martinec. Com isso, o Brasil será representado agora apenas por Jean Azevedo (motos) e pela dupla Klever Kolberg/Lourival Roldan (carros). André e seus companheiros tiveram o problema durante o percurso desta segunda-feira, de 499 km no total, até a cidade de Atar, na Mauritânia. Eles chegaram a ficar em segundo lugar na classificação geral do Rali, mas sofreram uma pane seca na última quinta e perderam muitas posições, já sem chances de brigar pelo título. » Leia mais sobre o Rali Dacar