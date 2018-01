André Azevedo chega em 3.º nos caminhões O brasileiro André Azevedo chegou em terceiro lugar entre os caminhões na 14ª etapa do Rali Dacar, num trecho de 254 quilômetros entre as cidades de Tambacounda e Dacar, no Senega. André está em quarto lugar na classificação geral. O vencedor da distância foi o russo Firdaus Kabirov, que está em terceiro na classificação geral.