André Azevedo continua no Paris-Dacar Uma nova lista oficial divulgada na manhã desta sexta-feira, em Kiffa, na Mauritânia, traz o piloto brasileiro André Azevedo ainda na disputa do Paris-Dacar. Ele sofreu uma punição de 16 horas e aparece na última colocação dos 15 caminhões que competem na prova e em nono lugar na classificação geral, com chances remotas de vencer o maior rali do mundo. Na quinta-feira, o caminhão Tatra do brasileiro quebrou a cruzeta e a organização deu como certo o abandono de Azevedo.