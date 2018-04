André Azevedo deixa o Paris-Dacar O brasileiro André Azevedo e os checos Tomas Tomecek e Mira Martinec estão fora do Rali Paris-Dacar. A cruzeta do caminhão deles quebrou durante a etapa desta quinta-feira. André Azevedo acionou o resgate e uma nova peça foi enviada de helicóptero até o local onde eles ficaram parados, no deserto da Mauritânia. O resgate mecânico foi autorizado pela organização da prova, mas o artifício eliminou automaticamente a equipe do piloto do Brasil, que estava em segundo lugar na classificação geral da categoria caminhões.