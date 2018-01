André Azevedo é 3.º no Rali Dacar O brasileiro André Azevedo assumiu o terceiro lugar entre as motos no Rali Dacar nesta terça-feira, ao terminar em segundo a quinta etapa, entre as cidades marroquinas de Agadir e Smara. O brasileiro completou os 123 quilômetros cronometrados, dos 666 do percurso, em 4h35min46, 1min46 atrás de Vladimir Tchaguine. O russo também lidera a competição com 6h19min05, com 6min18 de vantagem para o compatriota Firdaus Kabirov. André acumula 6h26min39. Outro bom resultado obteve Jean Azevedo entre as motos, ao terminar em 12.º lugar, 16min34 do 1.º colocado Andy Caldecott (Austrália), que completou o percurso em 4h00min09. A liderança é do espanhol Marc Coma, que terminou o dia em 2.º (4h00min12) e acumula 4h13min13, 43s à frente de Caldecott e 17min26 de Jean. O ex-líder David Frétigné, da França, caiu para 7.º, com 10min30 de desvantagem. O fato triste foi o acidente do motociclista espanhol Jordi Durán, que sofreu fraturas no cotovelo, clavícula e no fêmur. Nos carros, o britânico Colin McRae voltou à liderança ao chegar a Smara em 3h37min14, seguido pelo sul-africano Giniel De Villiers e pela alemã Jutta Kleinschmidt. McRae soma 5h07min24. O norte-americano Robby Gordon caiu do 1.º para o 7.º lugar, ao ficar em nono na etapa. Nesta quarta-feira os competidores chegam às dunas da Mauritânia, após 622 km, dos quais 492 serão cronometrados. » Leia mais sobre o rali Dacar