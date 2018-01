André Azevedo em 4º lugar no Rali Dacar Com o 6º lugar na etapa desta terça-feira, o brasileiro André Azevedo manteve o 4º lugar na classificação geral dos caminhões do Rali Dacar. O melhor do dia foi o holandês Hans Stacey, mas o russo Vladimir Chagin lidera a prova com folga. André Azevedo foi o único brasileiro a participar da etapa desta terça-feira, que foi de Kiffa (Mauritânia) até Kayes (Mali), com 333 quilômetros. Nas motos, não houve disputa, em homenagem à morte do piloto australiano Andy Caldecott na segunda-feira - assim, Jean Azevedo apenas se deslocou à próxima parada da caravana. E nos carros, Klever Kolberg e Eduardo Bampi já abandonaram a prova. Nesta quarta-feira, a 11ª etapa do Rali Dacar vai de Kayes até Bamako, também em Mali - serão 705 quilômetros, com trecho cronometrado de 231 quilômetros.