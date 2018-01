André Azevedo fica em 2º no Rali O Brasil garantiu três pódios na edição 2003 do Rali Paris-Dacar, encerrado neste domingo, no Egito. André Azevedo conquistou o vice-campeonato na disputa entre os caminhões, Jean Azevedo ganhou o bicampeonato na categoria motos Production e a dupla formada por Klever Kolberg e Lourival Roldan terminou em terceiro na categoria carro Super Production Diesel. A prova também consagrou o japonês Hiroshi Masuoka, que ganhou o segundo título seguido entre os carros, e o francês Richard Sainct, campeão pela terceira vez entre as motos. A última etapa do Paris-Dacar teve apenas 34 quilômetros. Mas, desde a largada no dia 1º de janeiro, em Marselha, na França, foram percorridos mais de 8 mil quilômetros entre Europa e África. Dos 343 veículos que começaram a prova, 186 chegaram a Sharm El Sheikh, no Egito - 61 carros, 98 motos e 27 caminhões. O segundo lugar de André, que competiu com um Tatra em parceria com os checos Tomas Tomecek e Mira Martinec, foi o melhor resultado brasileiro. O trio completou a prova com 1h02min01s de desvantagem para os russos Vladimir Tchaguine, Semion Yakoubov e Sergei Savostine, que a bordo de um Kamaz fecharam o rali em 61h36min40s para conquistarem o título. André festejou bastante o segundo lugar. "Esse ano eu tive as boas ?vibrações dos faraós?, ao contrário da ?maldição das pirâmides? de 2000. Naquele ano eu ocupava a segunda posição na geral e o caminhão quebrou a 170 quilômetros do Cairo, onde terminava o rali. Acabei em quarto e o pódio escapou nas minhas mãos por apenas cinco segundos em relação ao terceiro colocado. O Dacar 2003 marcou o fim da nossa falta de sorte", disse o brasileiro. Nos carros, o japonês Masuoka e seu navegador, o alemão Andreas Schulz, percorreram os 8.552 km da competição (o rali passou por França, Espanha, Tunísia, Líbia e Egito) em 49h08min52s. Em segundo ficou a dupla francesa Jean-Pierre Fontenay/Gilles Picard (a 1h52min12s), com outros franceses, Stephane Peterhansel/Jean Paul Cottret, em terceiro, a 2min16s28. Todos competiram com Mitsubishi Pajero. Klever Kolberg e Lourival Roldan (Mitsubishi Pajero Full), terceiro na Super Production Diesel, ficaram em 13º no geral. "Nós queríamos ficar entre os 10 primeiros na geral, mas não deu. Nesta edição a participação das equipes oficiais de fábrica foi maior e elas têm equipamentos muito superiores e orçamentos milionários. De qualquer maneira, precisamos comemorar. Afinal, é o segundo pódio consecutivo na categoria carros Super Production Diesel", afirmou Klever Kolberg, vice-campeão da categoria no ano passado. Terceira vez - Nas motos, Richard Sainct (KTM 660) confirmou seu favoritismo, completando o rali em 53h24min32, com vantagem de apenas 7min18s para o também francês Cyril Despres (KTM 660). Sainct já havia conquistado o título em 1999 e 2000. O italiano Fabrizio Meoni (KTM 950), campeão do ano passado, desta vez foi o terceiro colocado. Jean Azevedo (KTM 660) obteve uma excelente quinta colocação no geral (a 1h46min05 do vencedor) e assegurou o título da categoria Production pela segunda vez - a outra foi em 1997. No pódio, recebeu dois troféus de Hubert Auriol, o diretor-geral do Rali. "Estou muito feliz porque a equipe (André, Klever e Lourival também são da equipe Petrobrás/Lubrax) conquistou os objetivos e acabei em quinto entre todas as motos, resultado melhor do que eu esperava. Estes troféus têm um significado muito importante para o Brasil", disse o piloto paulista, de 28 anos. Confira a classificação final do Paris-Dacar: Carros: 1º Hiroshi Masuoka (JAP)/Andreas Schulz (ALE) - 49h08m52s 2º Jean-Pierre Fontenay (FRA)/Gilles Picard (FRA) - a 1h52m12s 3º Stéphane Peterhansel (FRA)/JP Cottret (FRA) - 2h16m28s 13º Klever Kolberg (BRA)/Lourival Roldan (BRA) - a 11h11m05s Motos: 1º Richard Sainct (FRA) - 53h24m32s 2º Cyril Despres (FRA) - a 7m18 3º Fabrizio Meoni (ITA) - a 37m30 4º Jean Brucy (FRA) - a 1h36m29s 5º Jean Azevedo (BRA) - a 1h46m05s Caminhões: 1º Tchaguine (RUS)/Yakoubov (RUS)/Savostine (RUS) - 61h36m40s 2º André Azevedo (BRA)/Tomecek (RCH)/Martinec (RCH) - a 1h02m01s 3º Kabirov (RUS)/Belyaev (RUS)/Karlamov (RUS) - a 1h25m04s