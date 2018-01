André Azevedo tem dia ruim nos caminhões A equipe brasileira na categoria caminhões do Rali Dacar teve, nesta quarta-feira, o pior desempenho após cinco etapas. No trecho de 350 quilômetros cronometrados entre as cidades de Ouarzazate e Tan Tan, no Marrocos, o trio André Azevedo, Maikel Justo e o checo Mira Martinek terminou na 17ª posição, com o tempo de 5h43min24s. O péssimo resultado fez com que a equipe caísse da quarta para a quinta colocação na classificação geral da competição. A distância para o líder, o russo Vladmir Chaguin, é de 1h24min53s. Nesta quinta-feira, a sexta etapa do Rali Dacar será disputada entre as cidades de Tan Tan e Zouerat, no Marrocos. Dos 792 quilômetros entre as duas localidades, 444 serão cronometrados.