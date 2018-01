André é o melhor brasileiro no Rali André Azevedo foi o melhor brasileiro na segunda etapa (primeiro setor cronometrado) do Rali Paris-Dacar. Ao lado dos Tomas Tomecek e Jaromir Martinec, ele ficou em 7º lugar na categoria caminhões, nesta quinta-feira, depois de percorrer o trecho entre a cidade francesa de Narbona e a espanhola Castellón - 43 quilômetros. Mais três brasileiros participam do Paris-Dacar. Nas motos, Jean Azevedo ficou em 26º lugar. E na categoria carros, a dupla Klever Kolberg e Lourival Rodan conseguiu a 18ª posição. Como esta foi a primeira etapa cronometrada, os resultados representam também a classificação geral do Rali. Nesta sexta-feira, os participantes partem de Castellón para Valência. Por enquanto, o Paris-Dacar vem sendo liderado por pilotos franceses. Nas motos, Richard Sainct, campeão das edições de 99 e 2000, é o primeiro colocado. E nos carros, os líderes são Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret. Já nos caminhões, a vantagem inicial é da equipe formada pelo holandês Johannes de Rooy e pelos belgas Yvo Geusens e Hugo Duisters.