André fica em 5º lugar no Paris-Dacar André Azevedo foi novamente o melhor brasileiro na etapa desta sexta-feira do Rali Paris-Dacar, no segundo trecho cronometrado da prova, com apenas 8 quilômetros, na praia da cidade espanhola de Castellón. Ao lado dos checos Tomas Tomecek e Mira Martinec, ele ficou em quinto lugar entre os caminhões - categoria liderada pelo holandês Johannes De Rooy. Nos carros, os brasileiros Klever Kolberg e Lourival Rodan ficaram em 17º lugar e, com os resultados acumulados, estão na 18ª posição na classificação geral. O líder ainda é o francês Stephane Peterhansel, segundo colocado na etapa desta sexta-feira, atrás do japonês Hiroshi Masuoka. Entre as motos, a liderança também foi mantida pelo francês Richard Sainct, que chegou em 6º lugar no dia - a etapa foi vencida pelo também francês Cyril Despres. Já o brasileiro Jean Azevedo foi o 24º colocado, subindo para 23º no geral. A etapa desta sexta-feira foi a última do Rali na Europa. A caravana parte agora para a África. Depois de atravessarem o Mediterrâneo, os participantes voltam a competir domingo, na Tunísia. O Paris-Dacar só acaba dia 19 de janeiro, no Egito, depois de 8.522 quilômetros percorridos.