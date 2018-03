Andretti fará a sua 300ª corrida O GP de Vancouver, hoje, é especial para um velho conhecido da F-Indy: Michael Andretti. O americano completa 300 corridas na categoria, uma longa trajetória que teve início em 1983, no GP de Long Beach, e já dura 19 temporadas. Neste período, o piloto só ficou longe da Indy por um ano, em 1993, por conta de uma malsucedida experiência na F-1. Próximo de completar 40 anos (em 5 de outubro), Andretti reconhece que está ?bastante rodado?. No entanto, ainda reluta contra a idéia de parar de correr. Leia mais no Estadão