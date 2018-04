Andretti-Green é a Ferrari da IRL A Andretti-Green é a Ferrari da Indy Racing League. Nas duas últimas corridas do campeonato ? Fontana (em 3 de outubro) e Texas Motor Speedway (17) ? apenas dois pilotos da equipe disputarão o título da temporada: o brasileiro Tony Kanaan e o inglês Dan Wheldon. ?A Andretti-Green já é a campeã. Pena que eu não seja o Schumacher?, brincou nesta segunda-feira, em Miami, Tony Kanaan. Na véspera, Tony havia ficado em terceiro na corrida de Chicago, aumentando a vantagem sobre Wheldon de 72 para 75 pontos. Só que agora faltam apenas duas corridas e as chances de Kanaan aumentaram bem. ?A equipe acha que eu ganharei o título por causa da vantagem de pontos. Mas vai ser cada um por si.? A Andretti-Green não poderia mesmo fazer jogo de equipe. Cada carro tem um patrocinador diferente: o de Kanaan é a rede de lojas de conveniência 7-Eleven; os de Wheldon são o uísque de milho Jean Bean e a marca de ferramentas Klein Tools. ?Se tudo der certo e eu terminar em quarto em Fontana, ganharei o título por antecipação. É com isso que estou contando?, diz o brasileiro. No domingo, Kanaan escapou de um acidente grave quando viu o carro de Buddy Rice passar por sua cabeça. Buddy Rice escapou ileso mas levantou o público das arquibancadas. ?Depois disseram que eu tinha tocado na roda do Rice. Eu estava longe dele. Isso aconteceu na volta anterior e não teve conseqüências.? O piloto tira uma semana de folga nas montanhas do Colorado, nesta semana. Depois inicia a concentração para Fontana, examente o circuito onde ganhou o campeonato de Indy Lights, em 1996. ?Tenho boas lembranças dessa pista.? Em Chicagoland, no domingo, Kanaan completou sua 13º corrida consecutiva entre os cinco primeiros colocados. ?Esse é um dado importante para fazer qualquer projeção para o título. Mas, em corrida, tudo pode acontecer.?