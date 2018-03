Andretti iguala recorde de Unser Jr. Correr em casa é algo que, normalmente, torna-se uma força extra para um piloto. E também uma pressão maior, por conta da obrigação de não decepcionar a torcida. Esta é a situação que o norte-americano Michael Andretti viverá no GP de Nazareth de F-Indy. Nascido em Bethlehem, ele mora na vizinha Nazareth e, atualmente, é um dos maiores ídolos desta importante região agrícola do Estado da Pensilvânia. A prova de domingo também será especial para o piloto do Team Motorola/Green por dois outros motivos: ele estará correndo pela 273.ª vez na Indy, tornando-se, junto com Al Unser Jr., o piloto com mais largadas na categoria; além disso, é provável que seja a última vez que o circuito de 1 milha terá uma prova da Cart. "Para mim, é sempre bom voltar à pista de Nazareth, pois é a minha casa. Me sinto muito bem aqui??, disse Michael que, aos 38 anos, disputa sua 18.ª temporada na Indy. Ele estreou em 1983 e, desde então, só ficou fora do campeonato uma vez, em 1993, ano em que participou de uma desastrada experiência na F-1, com a McLaren. Michael ainda reluta em admitir que Nazareth possa deixar de receber a F-Indy, apesar de essa ser a intenção declarada da Cart e até os organizadores já demonstrarem conformismo. "As coisas podem mudar??, entende o piloto, que desde 1987, quando a corrida passou a fazer parte do calendário, obteve duas vitórias na pista - no ano de estréia e em 1996. Fez, também duas poles (1987 e 1992). Piloto com mais triunfos na categoria (40), ele reconhece que sua "intimidade?? com a pista pode ser um fator favorável na luta pela primeira vitória na temporada, que seria também a primeira pela sua nova equipe - até o ano passado, estava na Newman-Haas, onde foi substituído pelo brasileiro Cristiano da Matta. "Conhecer a pista é algo que ajuda, mas pode não ser fundamental, pois as corridas em Nazareth são muito disputadas e, normalmente, decididas no final.?? O programa do GP de Nazareth começa sexta-feira, com a realização de treinos livres. No sábado ocorre a classificação e a prova, no domingo, tem largada prevista para as 14 horas, de Brasília. Pressão - A Cart continua sendo pressionada para remarcar o GP do Texas. O presidente da entidade, Joseph Heitzler, esteve reunido com os organizadores da corrida texana é admitiu que foi discutida a possibilidade de se estabelecer nova data para depois das 500 Milhas de Fontana, prova que, pelo calendário, encerrará a temporada 2001 em 4 de novembro. "Mas nós ainda não sabemos nem se a prova será remarcada??, garantiu Heitzler. Para correr no Texas Motor Speedway, a entidade teria de mexer no regulamento, para mudar a configuração dos carros, tornando-os mais lentos para que os pilotos, com isso, consigam suportar a ação da gravidade enquanto estiverem na pista. Quase certa mesma é a realização de uma prova em Las Vegas na próxima temporada. "É um negócio que interessa a todos??, admite o presidente da Cart, fortemente empolgado com o aspecto comercial da corrida. Em 2002, Las Vegas ocupará a data do GP do Texas.