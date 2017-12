Andretti vence Hélio em popularidade Numa época de patriotismo exacerbado nos Estados Unidos, por causa dos atentados terroristas em Nova York e Washington no dia 11 de setembro, um piloto norte-americano acabou sendo escolhido como o mais popular da temporada 2001 da Fórmula Indy. Michael Andretti, da equipe Team Motorola, venceu a eleição com 21,99% dos 32.623 votos dos torcedores, superando o brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, que ficou em segundo lugar, com 12,78%. Campeão da Indy em 91, Michael Andretti é um dos maiores ídolos da categoria. Aos 39 anos, ele já anunciou que irá doar o prêmio de US$ 25 mil a cinco instituições de caridade nos Estados Unidos. Michael Andretti é o segundo piloto a ser eleito o mais popular da Indy. Antes dele, o colombiano Juan Pablo Montoya, hoje na Fórmula 1, venceu as outras duas edições do prêmio, que começou a ser realizado em 99. "É uma honra, ainda mais por saber que tantas pessoas votaram em mim", agradeceu o norte-americano.