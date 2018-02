Antes de apresentação, Toro Rosso indica manutenção do visual do carro de 2017

A Toro Rosso havia marcado a apresentação do seu carro para a temporada 2018 da Fórmula 1 para a próxima segunda-feira, mas decidiu se antecipar e divulgou uma imagem do STR 13 nesta quarta, após o vazamento de imagens do bólido que será utilizado no próximo campeonato.

A foto apresentada pela Toro Rosso é de um teste privado no circuito de Misano, na Itália, que contou com a participação do neozelandês Brandon Hartley e teve limitação de velocidade de 100km/h. E ele indica que a pintura do carro da equipe para 2018 será muito semelhante ao projeto visual utilizado na temporada passada.

Há, no entanto, algumas alterações visíveis no STR 13, sendo um deles o Halo, um dispositivo de proteção aos pilotos sobre o cockpit que passou a se tornar obrigatório nos carros. Além disso, ele conta com uma longa faixa lateral vermelha, ainda que se mantenha a predominância do azul.

Porém, o carro contará com uma grande alterações para 2018, pois passou a ser parceira da Honda. E os seus pilotos titulares vão ser Hartley e o francês Pierre Gasly.

A Toro Rosso, que terminou o último campeonato em sétimo lugar no Mundial de Construtores, manteve a apresentação oficial do seu carro para a próxima segunda-feira, assim como fará a Force India, em Barcelona, antes do início dos testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1.

Haas, Williams, Red Bull, Sauber e Renault já apresentaram os seus modelos para o próximo campeonato, que começará em 25 de março com a disputa do GP da Austrália, em Melbourne. Ferrari e Mercedes vão lançar seus monopostos nesta quinta-feira, um dia antes da McLaren fazê-lo.