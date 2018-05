Antes de possível adeus, Button exalta 'atmosfera sempre especial' de Interlagos

Vencedor do GP do Brasil em 2012, então quando a McLaren contava com motores fornecidos pela Mercedes, Jenson Button está prestes a disputar, possivelmente, pela última vez a prova de Fórmula 1 que acontece no Autódromo de Interlagos. Mesmo com contrato renovado com a sua equipe até 2018, o inglês irá tirar um ano sabático em 2017, na qual será substituído pelo belga Stoffel Vandoorne. E ainda não é certo se o veterano piloto participará da temporada do ano seguinte como titular do time inglês.

Desta forma, Button já começou a se preparar para uma espécie de despedida em São Paulo, onde traz também como principal recordação, mais ainda do que a vitória em 2012, o fato de que foi na edição de 2009 da prova paulistana que ele garantiu o seu único título na F1, então pela equipe Brawn GP.

Até por isso, Button não escondeu a empolgação ao projetar a corrida do próximo domingo, embora hoje seja um "coadjuvante de luxo" no cenário da F1 - contabiliza apenas 21 pontos e ocupa a 15ª posição no Mundial de Pilotos. O mesmo vale para o bicampeão mundial Fernando Alonso e seu companheiro de McLaren, Fernando Alonso, décimo colocado do campeonato com 52 pontos.

"Eu amo Interlagos e estou muito empolgado para o final de semana. Houve algumas corridas absolutamente clássicas de Fórmula 1 lá e é sempre um bom clímax no final da temporada. Espero que nós possamos ter um resultados melhor lá do que conseguimos no México e trabalhar para voltar a pontuar", afirmou Button, que foi o 12º colocado da etapa passada do Mundial, em solo mexicano, onde ficou logo à frente de Alonso.

Em seguida, o campeão mundial ressaltou que faltam apenas duas corridas para o término deste Mundial e por isso pretende "dar tudo" o que puder de melhor para os "incríveis torcedores brasileiros". "A atmosfera de Interlagos é sempre algo especial, então vamos lá e mostrar um grande final de semana de corrida", prometeu.

Button é, por sinal, um dos apenas quatro pilotos britânicos a terem vencido o GP do Brasil de Fórmula 1, dis. Os outros foram Nigel Mansell, ganhador em 1989 (na última edição em que a prova brasileira foi no Rio, em Jacarepaguá) e 1992, Damon Hill (1996) e David Coulthard (2001).