Antonio Jorge Neto lidera primeiro dia de treinos na Stock Car

Mesmo fora da briga pelo título da temporada, Antonio Jorge Neto foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para a penúltima etapa da Stock Car, nesta sexta-feira, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio. O trabalho de todos pilotos, no entanto, foi bastante prejudicado pela chuva. O mau tempo, que já tinha prejudicado o treino da manhã, continuou à tarde. Mas Antonio Jorge Neto aproveitou o começo da segunda sessão, quando a pista ainda estava seca, para fazer a melhor volta do dia, no tempo de 1m22s240. A pista molhada, inclusive, atrapalhou bastante o líder do campeonato, Cacá Bueno. Ele bateu logo na terceira volta do treino da manhã e, com o carro recuperado, só conseguiu dar cinco voltas na sessão da tarde. Mesmo assim, conseguiu o 8.º melhor tempo do dia. Cacá Bueno lidera o campeonato com 272 pontos e está muito perto do bicampeonato - depois do Rio, haverá apenas mais uma etapa, em São Paulo, no dia 9 de dezembro. Apenas outros três pilotos seguem na disputa pelo título: Thiago Camilo, Rodrigo Sperafico e Felipe Maluhy. Neste sábado, em Jacarepaguá, acontece o treino de definição do grid. E a largada da etapa do Rio está prevista para as 11 horas de domingo, com transmissão ao vivo da TV Globo. Confira os melhores tempos desta sexta-feira: 1) Antonio Jorge Neto - 1min22s240 2) Duda Pamplona - 1min22s309 3) Thiago Camilo - 1min22s332 4) Felipe Maluhy - 1min22s338 5) Ruben Fontes - 1min22s413 6) Ricardo Mauricio - 1min22s421 7) Valdeno Brito - 1min22s470 8) Cacá Bueno - 1min22s551 9) Hoover Orsi - 1min22s564 10) Ricardo Sperafico - 1min22s705 11) David Muffato - 1min22s721 12) Juliano Moro - 1min22s734 13) Ingo Hoffmann - 1min22s752 14) Mateus Greipel - 1min22s781 15) Carlos Alves - 1min22s824 16) Pedro Gomes - 1min22s842 17) Giuliano Losacco - 1min22s857 18) Fábio Carreira - 1min22s877 19) Alceu Feldmann - 1min22s914 20) Popó Bueno - 1min22s955 21) Alan Hellmeister - 1min22s989 22) Allam Khodair - 1min23s015 23) Daniel Serra - 1min23s021 24) Rodrigo Sperafico - 1min23s320 25) Lico Kaesemodel - 1min23s349 26) Daniel Landi - 1min23s430 27) Paulo Salustiano - 1min23s440 28) Gualter Salles - 1min23s474 29) Guto Negrão - 1min23s525 30) Antonio Pizzonia - 1min23s573 31) Tarso Marques - 1min23s594 32) Christian Conde - 1min23s680 33) Marcos Gomes - 1min23s728 34) Enrique Bernoldi - 1min23s982 35) Ricardo Zonta - 1min24s065 36) Chico Serra - 1min24s114 37) Luciano Burti - 1min24s178 38) Thiago Medeiros - 1min24s341 39) Nono Figueiredo - 1min24s685 40) Claudio Ricci - 1min24s887 41) Ruben Carrapatoso - 1min24s989 42) Thiago Marques - 1min25s524 43) William Starostik - 1min26s169 44) Beto Giorgi - 1min28s444 45) Diogo Pachenki - 1min28s462 46) Hybernon Cysne - 1min29s185