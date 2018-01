Antônio Jorge Neto vence na segunda etapa da Stock Car Antônio Jorge Neto, com um Mitsubishi Lancer, venceu, neste domingo, a segunda etapa da temporada 2006 da Stock Car V8, disputada no circuito de Curitiba. A prova foi marcada por vários acidentes e duas entradas de Safety Car. A batida mais violenta envolveu David Muffato e Júlio Campos. Muffato, ex-campeão da categoria, precisou de atendimento médico e deixou o carro com uma tala mão esquerda. Outro saiu da pista foi Cacá Bueno, companheiro de Jorge Neto e vencedor da primeira etapa, que parou na caixa de brita quando liderava a corrida. Hoover Orsi (VW Bora), assumiu a ponta do campeonato ao terminar em segundo lugar, apesar de ter um problema com o câmbio. O pódio foi completado por Giuliano Losacco (Chevrolet Astra), atual campeão da categoria. O pole position, Luciano Burti (VW Bora) perdeu a ponta na primeira entrada do Safety Car. Depois da relargada, o ex-piloto de F-1 deu uma escapada de pista e precisou posteriormente parar nos boxes, terminando apenas na 18.ª colocação. A terceira etapa da temporada 2006 da Stock Car V8 será disputada no dia 21 de maio, em Campo Grande.