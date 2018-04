Antonio Pizzonia estréia na Williams O brasileiro Antonio Pizzonia estréia oficialmente nesta segunda-feira como piloto de testes da Williams, nos primeiros treinos visando a temporada de 2002 da Fórmula 1, que serão realizados no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Também irão à pista outras três equipes: McLaren, Jaguar e BAR. A Williams optou por levar para a Espanha os pilotos titulares, Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, e o outro piloto de testes, o espanhol Marc Gené. Pela programação, o brasileiro treina nesta segunda-feira e na quinta-feira. "A presença dos outros pilotos da equipe vai ser muito útil, já que vou poder ver de perto como eles trabalham durante os testes. Ajudar a equipe nesta temporada será muito importante para minha carreira, tanto pela experiência que vou ganhar com o carro como pela convivência com o dia-a-dia de uma equipe de ponta da Fórmula 1??, disse Pizzonia. A meteorologia prevê tempo nublado nesta segunda-feira em Barcelona, com temperatura variando entre 1 e 11 graus centígrados. Williams e McLaren, que agora também utiliza pneus Michelin, devem testar esta semana com modelos hídridos - carros de 2001 com alguns itens que serão utilizados este ano. Nesta terça-feira, dois outros brasileiros deverão treinar: Felipe Massa, com a Sauber, e Luciano Burti, agora piloto de testes da Ferrari. Renault e Toyota também irão à pista no segundo dia de treinos em Barcelona. A Jordan começa a trabalhar na quarta-feira.