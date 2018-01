Antonio Pizzonia inicia testes para correr na Champ Car Ex-piloto de testes e promessa da equipe Williams de Fórmula 1, o brasileiro Antonio Pizzonia já está se acostumando à nova realidade. Pizzonia começou no Texas os testes com Lola/Cosworth da Champ Car, para disputar o campeonato da categoria, que começa no mês de abril. O Team Brazil terá ainda Enrique Bernoldi, ex-piloto de testes da BAR (atual Honda).