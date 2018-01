Antônio Pizzonia vai correr o GP Brasil O piloto brasileiro Antônio Pizzonia foi confirmado nesta sexta-feira como o piloto da Williams para o GP do Brasil de Fórmula 1, que será disputado no dia 25 de setembro, em Interlagos, São Paulo. Ele vai susbtituir o alemão Nick Heidfeld, que ainda se recupera de contusão. "Eu esperava estar recuperado antes, mas é evidente que eu preciso de um tempo maior. Até agora, eu não posso mover direito meus braços e sinto dores nas costas?, justificou o piloto alemão, que no ano que vem vai correr pela BMW. Heidfeld, de 28 anos, disse que espera voltar ao carro da Williams na etapa seguinte do campeonato, o GP do Japão, no dia 9 de outubro. Piloto de testes da Williams, Pizzonia foi chamado às pressas pouco antes do GP da Itália, disputado no dia 4 de setembro, depois que Heidfeld reclamou de fortes e constantes dores de cabeça. O brasileiro treinou no sábado e correu no domingo. Chegou em sétimo lugar, somando dois pontos. O brasileiro também substituiu Heidfeld no GP da Bélgica, quando abandonou depois de chocar-se contra o carro do colombiano Juan Pablo Montoya, da McLaren. Com a confirmação oficial de Pizzonia feita pela Williams, o GP do Brasil terá a participação de três pilotos brasileiros. Afinal, Rubens Barrichello estará com sua Ferrari e Felipe Massa disputará a prova pela Sauber. O GP do Brasil deve ser a grande chance de Pizzonia mostrar seu talento para tentar ficar com a vaga de titular da Williams na próxima temporada da Fórmula 1. Como Heidfeld vai embora, o único garantido na equipe para 2006 é o australiano Mark Webber. Além disso, cada dia aumenta mais a possibilidade de o inglês Jenson Button continuar mesmo na BAR. Assim, o brasileiro tem como principal adversário, por enquanto, o finlandês Nico Rosberg, que está atualmente na GP2.