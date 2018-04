Aos 55 anos, Nelson Piquet volta às pistas para correr na GT3

Tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet voltará às pistas. Ele disputará provas na GT3, categoria de turismo criada neste ano. Aos 55 anos, o piloto comprou um Ford GT 40 para correr das provas. Piquet queria disputar a GT3 ao lado do filho mais velho, Geraldo. No entanto, como Geraldo participa da Fórmula Truck, ele não pode disputar outra categoria. Assim, o tricampeão chamou Cássio Homem de Mello, atual vice-líder da Stock Car Jr. "Conheci o Cássio no ano passado e venho acompanhando a performance dele nos últimos anos.", conta Piquet. "Ele é um piloto rápido, agressivo e seu ritmo de corrida me impressionou muito. Tenho certeza de que formaremos uma forte dupla." Piquet acredita que a GT3 ganhará sucesso com sua chegada. "A categoria tem tudo para se transformar na maior do Brasil, porque reúne aquilo que as pessoas que gostam de automobilismo querem ver: super carros, muita disputa, velocidade e tecnologia."