Aos 63 anos, Andretti volta às pistas Aos 63 anos, Mario Andretti decidiu voltar a correr, e logo nas 500 Milhas de Indianápolis. Vai disputar a classificação para o GP de 25 de maio. Se conseguir um lugar no grid, se tornará o piloto mais velho a competir na prova. Mario pilotará carro da Andretti/Green, equipe de seu filho, Michael. Nesta quarta-feira, o campeão da Fórmula 1 de 1978 treinou no oval Indianapolis Motor Speedway com o carro do brasileiro Tony Kanaan, que segue se recuperando de uma cirurgia no braço esquerdo, fraturado no GP do Japão. Andretti, que disputou as 500 milhas de 1965 a 1994 e foi o vencedor em 1969, fez a melhor volta com a média de 358 quilômetros por hora.