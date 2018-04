Apesar de início ruim, McLaren vê Pérez em evolução Com decepcionantes 12 pontos somados em cinco corridas pela McLaren, o mexicano Sergio Pérez teve um início de trajetória na Fórmula 1 bem diferente do que gostaria pela escuderia, após ter sido contratado junto à Sauber. Porém, o inglês Jenson Button, seu experiente companheiro de equipe, contabilizou apenas 17 pontos até aqui e faz a direção do time inglês analisar com calma o desempenho do piloto de apenas 23 anos de idade.