Apesar de Montoya, Raikkonen enconsta Lutar contra o talento de Fernando Alonso e a capacidade da equipe Renault já é difícil para Kimi Raikkonen, da McLaren. E com a Renault podendo contar, ainda, com um "terceiro piloto", no caso o próprio companheiro de Raikkonen, Juan Pablo Montoya, fica bem mais complicado. Raikkonen venceu, neste domingo, sem maiores dificuldades, o I GP da Turquia, no bonito e funcional autódromo de Istambul, mas com o erro de Montoya na penúltima volta, Alonso acabou em 2º. Montoya ainda foi 3º. Agora a diferença entre Alonso, líder do Mundial, e Raikkonen é de 24 pontos e restam 5 etapas para o encerramento da temporada. "Por essa eu não esperava", disse Alonso. A uma volta e meia da bandeirada, Montoya seguiu reto na desafiadora curva 8, oferecendo ao espanhol mais 2 pontos, importantíssimos na disputa com Raikkonen pelo título. Meia volta antes, o colombiano envolveu-se num acidente com o retardatário Tiago Monteiro, da Jordan. "O que eu posso fazer? Fiz a minha parte, da melhor maneira possível. No fim, 2 pontos podem fazer muita diferença", comentou o finlandês, com cara amarrada, ao lado de Montoya. Sobre a prova, disse não esperar tamanha vantagem. "Eu faria o primeiro pit stop na 22ª volta. Alonso me acompanhava bem de perto, do começo da corrida. Mas quando o vi entrar no box ainda na 13ª volta, compreendi que vencer seria mais fácil do que eu esperava", explicou o piloto da McLaren. A vitória de Raikkonen, a 5º no campeonato, a 7ª na carreira, parece colocar um fim na sua série impressionante de quebras este ano. "É verdade, eu ganhei aqui na Turquia com o mesmo motor que havia sido primeiro na Hungria, há três semanas", comentou, rindo. Depois falou que nesse breve período de recesso entre a etapa de Budapeste e a de Istambul, a McLaren pôde, finalmente, trabalhar melhor na confiabilidade do equipamento. De 22 de maio, data do GP de Mônaco, o 6º do ano, a 31 de julho, Hungria, 13º, foram 8 etapas em 11 fins de semana. Alonso lembrou que a 2ª colocação é o resultado de sua perseverança. "Em Nurburgring já foi assim também. Não desisti nunca de exigir tudo de meus adversários e acabei premiado." No GP da Europa, em Nurburgring, 7.º do ano, o espanhol da Renault obrigou Raikkonen a buscar o limite para manter-se em primeiro. Com a vibração causada por um pneu, a suspensão rompeu-se na última volta. Alonso venceu. "Hoje (21) não foi diferente. Montoya saiu da pista depois do incidente com Monteiro e deixei claro que iria lutar pelo 2º lugar nas duas voltas finais. Deu certo. Ele errou." Montoya culpou Monteiro por bater na sua traseira. Monteiro culpou Montoya por cruzar sua frente a 320 km/h. "No choque da Jordan contra a traseira da minha McLaren, o extrator (porção final do assoalho) rompeu-se e quando fui contornar a curva 8 já não tinha a mesma pressão aerodinâmica de antes, por isso escapei", explicou o colombiano. Com 40 pontos na classificação, quarto no geral, já não tem chances de ser campeão. Apenas Alonso, com 95, Raikkonen, 71 e Michael Schumacher, da Ferrari, que neste domingo não terminou a prova, com 55, ainda podem, matematicamente, chegar ao título. De qualquer forma, não há como Alonso definir a conquista já na próxima etapa, a 15.ª, o GP da Itália, dia 4, mesmo que vença e Raikkonen não se classifique entre os 8 que marcam pontos. A diferença de Alonso para Raikkonen é de 24 pontos e há, nas 5 corridas que restam, 50 pontos em jogo. Outro destaque da bem-sucedida estréia da Turquia no calendário da Fórmula 1 - com exceção das horas perdidas por todos no tráfego impensável - foi Jenson Button, possível novo companheiro de equipe de Rubens Barrichello, em 2006. O jovem inglês da BAR largou em 13.º e obteve convicente 5º lugar. Cruzou a linha de chegada lutando pela 4ª colocação com Giancarlo Fisichella, da Renault, que liderou a primeira volta quase inteira. Raikkonen o ultrapassou no fim da reta e não perdeu mais a liderança. Rubinho, da Ferrari, terminou em 10º e Felipe Massa, Sauber, não completou a prova. Abandonou com problemas de motor. Nesta terça-feira a maioria das equipes inicia quatro dias de testes no veloz circuito de Monza, na Itália.