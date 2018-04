Apesar de resultado ruim, Red Bull ainda fala em título

MONZA - A Red Bull teve desempenho muito abaixo da média neste domingo, em Monza, pela 13ª etapa da Fórmula 1. Ainda assim, a equipe mantém as esperanças de conquistar o título. Restando quatro corridas, Sebastian Vettel tem 54 pontos e Mark Webber, 51,5. O líder Jenson Button soma 80.

"Basicamente, precisamos de pelo menos três vitórias nas etapas restantes. É uma tarefa difícil, mas não é impossível", disse Christian Horner, chefe da equipe.

O alemão Vettel, vencedor em Monza no ano passado, não passou de um oitavo lugar neste domingo, somando um único ponto. Mark Webber foi ainda pior - abandonou depois de ser tocado por Robert Kubica ainda na primeira volta da prova.

"Ser campeão tornou-se uma tarefa muito difícil. Hoje, nosso carro simplesmente não era bom o suficiente. No fim, ainda tivemos sorte com a batida de Hamilton", disse Vettel, que herdou a oitava posição nos metros finais, com o acidente do inglês da McLaren.

Com a Red Bull cada vez mais distante, a disputa pelo título deve ficar mesmo entre os pilotos da Brawn. Rubens Barrichello, vencedor deste domingo em Monza, é o vice-líder do campeonato com 66 pontos, a 14 de Button.