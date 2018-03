Aplaudido de pé, Zanardi completa prova Alessandro Zanardi deu neste domingo as 13 voltas mais emocionantes, e talvez mais importantes, da sua vida de piloto. O italiano completou o GP da Alemanha de 2001, quando sofreu o acidente em que perdeu as duas pernas. Naquele 15 de setembro, Zanardi liderava a prova, fez um splash and go, perdeu o controle do carro ao voltar à pista e foi atingido pelo carro do canadense Alex Tagliani. Provavelmente, iria vencer aquele GP. Neste domingo, ele o venceu. Estava sozinho na pista, mas a cada passagem pelo trecho principal da arquibancada de Lausitzring, era aplaudido de pé pelo público. E Zanardi não decepcionou. Fez sua primeira volta em 40s546 na pista de 3, 255 quilômetros e foi melhorando a cada passagem. Na 13ª e última, cravou 37s487, tempo que lhe daria o quinto lugar no grid de largada do GP da Alemanha - a volta mais rápida da corrida, do mexicano Michel Jourdain, foi em 36s721. ?Fui ganhando confiança no carro e aumentando a velocidade. Tive até um probleminha com os comandos eletrônicos do carro, mas nada demais. Foi um dia fantástico em minha vida. O contato com a velocidade, o carinho do público e de meus colegas pilotos?, disse Zanardi. O final do trajeto foi emocionante. Enquanto ele era aplaudido de pé, uma banda alemã entrou na pista tocando a música tema do filme ?Rocky, o Lutador?. Em seguida, Alessandro Zanardi, também o Grand Marshall do GP alemão, foi ao auto-falante fazer um pedido a ?seus amigos pilotos?. ?Senhores, por favor, liguem seus motores?, disse, dando início formal à corrida. Ao final, deu a bandeirada da vitória ao francês Sebastien Bourdais, vencedor da corrida. Na realidade, Alessandro Zanardi havia tido dois contatos anteriores com o carro que pilotou neste domingo. O primeiro há cerca de dez dias, na Inglaterra, e o segundo na sexta-feira, quando deu 10 voltas para checar os comandos especiais instalados para que pudesse pilotar. O de sexta foi seu primeiro contato com a pista de Lausitzring, e depois o italiano revelou a Emerson Fittipaldi que, enquanto corria, conseguiu se lembrar dos acontecimentos da corrida de 2001 e inclusive teve a impressão de estar andando no meio do tráfego. ?Ele me disse que, nessa hora, tirou um pouco o pé, mas logo em seguida acelerou de novo?, revelou Emerson.