Apoio total a Schumacher em Ímola Pela primeira vez em 21 anos, os tifosi da Ferrrari terão a oportunidade de acompanhar uma prova de Fórmula 1 na Itália na condição de campeões mundiais. É tão grande a expectativa dos ferraristas em assistir a outro triunfo de Michael Schumacher em Imola, que os organizadores do GP de San Marino prevêem recorde de 120 mil pessoas no circuito. A capacidade hoteleira da cidade italiana, localizada próxima à República de San Marino, está esgotada. A segurança também foi muito reforçada no circuito. Além de correr em casa, Schumacher tem ótimo retrospecto em Imola, onde venceu três vezes. Em caso de novo sucesso, ele supera as três vitórias de Alain Prost e Ayrton Senna, mais um recorde para a carreira do alemão. Schumacher, recordista absoluto na história da Fórmula 1 em voltas mais rápidas, pode também tornar-se o único piloto a conquistar dez pódios seguidos e, caso largue na frente, iguala a marca de oito poles consecutivas de Senna, obtida entre 1988 e 1989. Desde o GP da Bélgica de 2000 que ninguém o bate no treino oficial. O campeão não liga muito para estatísticas, mas mostrou desconforto quando perguntado se seria novamente ofuscado pela sensação Juan Pablo Montoya: "Ele não me preocupa. Uma ultrapassagem não torna ninguém um campeão de F-1", esnobou. Schumacher disse ainda que seu irmão, Ralf, companheiro do colombiano na Williams, estava mais rápido que ele no GP do Brasil. No entanto, também reconheceu que a Williams lhe trará muitas dificuldades. O GP será disputado no domigo.