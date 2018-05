Após adiamento pela chuva, Marcos Gomes fatura pole da Stock em Santa Cruz do Sul

Depois de as condições climáticas impedirem a realização do treino classificatório para a etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car no sábado, o cenário neste domingo foi bem diferente. A forte chuva deu espaço ao céu azul e o sol na cidade gaúcha. E quem se aproveitou foi Marcos Gomes, que faturou a pole position para a prova que acontecerá ainda neste domingo, às 14 horas.

O piloto da Cimed Racing foi o mais veloz da atividade no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul e largará na frente apenas pela primeira vez nesta temporada. Ele ainda busca sua primeira vitória no ano, após terminar em segundo no Velopark e em Londrina.

Marcos Gomes ficou apenas seis milésimos à frente de Daniel Serra, líder da temporada, que sairá na segunda colocação. Sua marca de 1min19s922 na terceira fase do treino foi suficiente para colocá-lo na primeira colocação, deixando o favorito logo atrás, com 1min19s928.

A terceira colocação ficou com Júlio Campos, que chegou a liderar a atividade, com o tempo de 1min20s005. Max Campos, com 1min20s190, Átila Abreu, com 1min20s574, e Thiago Camilo, que marcou 1min20s620, aparecerão na sequência no grid deste domingo.

"Eu sabia que o Julio tinha virado um tempo bom. O Daniel eu não sabia porque já estava na minha volta de abertura, mas sabia que ele estava na casa de 1min19s9. Então, eu tinha de arriscar. Deu certo nos dois setores, passei um pouco do ponto na última curva, mas conseguimos sair com essa pole. Infelizmente, não poderemos comemorar por muito tempo porque a corrida é daqui a pouco. Estamos com um carro muito bom", disse Marcos Gomes.

Pentacampeão da categoria, Cacá Bueno sairá na nona colocação, após marcar 1min20s309. Já Rubens Barrichello cravou 1min20s347 e virá logo atrás, na décima posição.

Daniel Serra chega neste domingo com liderança folgada da temporada, com 116 pontos, 36 à frente do segundo colocado, Cacá Bueno. Daniel Fraga tem 76, enquanto Barrichello soma 72.