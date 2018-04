Após atuação ruim de Badoer, Ferrari descarta Schumacher

SÃO PAULO - Após a má atuação do italiano Luca Badoer no GP da Europa, realizado neste domingo em Valência (Espanha), o diretor esportivo da Ferrari, Stefano Domenicali, descartou a possibilidade de o alemão Michael Schumacher correr pela escuderia italiana ainda na temporada 2009 da Fórmula 1.

Veja também:

F-1: classificação do Mundial

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

O sete vezes campeão do mundo chegou a ser anunciado como substituto do brasileiro Felipe Massa, que se recupera de um acidente sofrido no treino classificatória para o GP da Hungria, em 25 de junho. No entanto, com dores no pescoço, ele abandonou a ideia.

Em Valência, Luca Badoer cometeu muitos erros durante a corrida e terminou a prova apenas na 17.ª posição. Mesmo assim, ele deve ser mantido para o GP da Bélgica, marcado para domingo.