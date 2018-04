Após brigar por vitória, Bottas admite 2º lugar 'extremamente decepcionante'

Depois de alcançar Sebastian Vettel nas voltas finais do GP do Bahrein e brigar diretamente pela vitória com o alemão quando tinha a sua Mercedes com melhores condições de pneus do que os da Ferrari do alemão, Valtteri Bottas admitiu que o segundo lugar obtido na prova acabou tendo um sabor amargo.

+ Leia mais notícias sobre a Fórmula 1

+ Vettel segura Bottas e vence no Bahrein em GP marcado por acidente com mecânico

+ Vettel diz que mentiu pelo rádio à Ferrari e festeja triunfo obtido no sufoco

"Ser o segundo com uma margem tão próxima é, no final, extremamente decepcionante", reconheceu o piloto finlandês, que se viu muito próximo de ultrapassar o tetracampeão mundial, agora dono de duas vitórias em duas corridas neste início de temporada da Fórmula 1.

"Eu sabia que poderia haver uma chance de brigar no fim. Eu estava tentando tudo a cada volta, a cada curva, tentava fazer tudo de forma perfeita para alcançá-lo, mas não foi o suficiente", lamentou-se Bottas, resignado, ao mesmo tempo em que já começou a projetar o GP da China, no próximo domingo, em Xangai.

Com a segunda posição na corrida deste domingo, o piloto da Mercedes ficou com 22 pontos, na terceira posição do campeonato, agora 11 atrás do inglês Lewis Hamilton, vice-líder e seu companheiro de equipe. Vettel, com dois triunfos, já começou a disparar no topo, com 50 pontos.