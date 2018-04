Após críticas, Pirelli projeta duas paradas em Mônaco

"Em Mônaco, esperamos uma média de dois pit stops por carro, porque, em contraste com a última corrida, nesta teremos baixa degradação dos pneus", projeta o dirigente da empresa italiana.

Se a previsão se confirmar, o GP de Mônaco terá metade das paradas verificadas no GP da Espanha, em Barcelona. Naquela prova, até o vencedor Fernando Alonso precisou de quatro pit stops para chegar ao fim da corrida. Ao todo, os 22 pilotos fizeram 79 paradas.

Hembery acredita que a redução nas paradas não deve prejudicar a estratégia das equipes. "Isso não vai mudar as táticas. A estratégia continuará a ser decisiva em Mônaco, mais importante do que de costume", afirma.

As mudanças nos pneus da Pirelli só entrarão em ação no GP do Canadá, duas semanas depois da corrida nas ruas de Mônaco. Hembery ainda não explicou como serão os novos compostos. Só disse que serão um meio-termo entre os pneus de 2012 e os deste ano.