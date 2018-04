Após escândalo na Fórmula 1, Renault perde patrocínio

MADRI - A companhia de seguros espanhola "Mútua Madrileña" informou que deixou de patrocinar a Renault na Fórmula 1, após a decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de considerar a escuderia culpada de provocar um acidente no GP de Cingapura de 2008 para tirar proveito da situação.

Em comunicado, a seguradora alegou que a equipe "deveria cumprir todas as regras da FIA", e por tê-las "desobedecido", levou a empresa a rescindir o contrato unilateralmente e de forma imediata.

A companhia também informou que por ter como atividade principal o seguro de automóveis, promove "a segurança no trânsito e o cumprimento de normas". Dessa forma, não poderia mais manter o vínculo com a escuderia.

No entanto, a medida não afeta o contrato de patrocínio da Mútua Madrileña com o piloto Fernando Alonso, que segue vigente. A empresa se disse satisfeita de saber que a FIA concluiu que o espanhol não esteve "de nenhuma forma envolvido" no caso.