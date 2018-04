Após novo acidente em Mônaco, Felipe Massa deixa hospital e passa bem

MONTECARLO - O brasileiro Felipe Massa passa bem e já está na sua casa após sofrer um forte acidente durante o GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado neste domingo, no circuito de Montecarlo. O piloto da Ferrari foi levado para um hospital após a batida, na entrada da curva Sainte Dévote, mas já foi liberado após ser examinado.

O acidente com Massa aconteceu na mesma curva em que ele bateu no treino livre de sábado em Mônaco. Naquela oportunidade, a Ferrari não conseguiu consertar o seu carro a tempo de liberá-lo para participar da sessão de classificação do GP de Mônaco. Com isso, ele largou da 20ª colocação neste domingo e tentava realizar uma prova de recuperação quando sofreu a forte batida.

Massa conseguiu deixar o carro andando após o acidente, mas reclamou de dores. Assim, por precaução, foi levado para um hospital, onde realizou exames que não detectaram lesões graves. "Já estou em casa, foi só um susto. Obrigado a Deus e a todas as mensagens de carinho", escreveu no Twitter, rede de microblogs na internet.

O brasileiro recebeu o apoio do espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de equipe na Ferrari. "O mais importante é que Felipe, depois de uma revisão no hospital, já está em casa pensando na próxima corrida", escreveu Alonso no Twitter.