Após o susto, Gualter Salles quer retornar logo às pistas Ainda se recuperando do susto por causa do grave acidente durante a etapa de Buenos Aires da Stock Car, o piloto Gualter Salles já deu mostras de que pretende retornar às pistas o mais rápido possível. Com apenas uma lesão no braço, depois que seu carro ficou destruído, Salles revelou que já pretende entrar no cockpit de seu carro, da equipe Vogel Motorsport, na próxima corrida com campeonato - no dia 19 de novembro, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. "Não penso na possibilidade de não correr mais. Minha família até me falou que minha cota de sorte acabou, mas quero me recuperar para poder correr no Rio daqui três semanas", afirmou Gualter Salles, em entrevista por telefone para a TV Globo ainda no hospital de Buenos Aires, na Argentina. "Estou vivo graças à mão de Deus e à gaiola de segurança do carro", comentou. Ainda sem previsão de alta, o piloto falou ainda das condições de segurança do circuito da capital argentina. "O traçado usado na corrida não foi o mesmo que os argentinos geralmente usam. No acidente, peguei uma rampa no gramado que me fez voar a mais de 200 km/h. Teremos de analisar essa prova de Buenos Aires para ver se vale a pena voltar aqui no ano que vem", disse Salles.