Após penúltimo lugar, Luca Badoer se mantém tranquilo

Mesmo assim, o ex-piloto de testes da Ferrari ficou satisfeito com sua atuação na Espanha, se mantendo tranquilo para a sequência da temporada. "Eu disse quando cheguei em Valência que esse Grand Prix seria uma oportunidade para mim de tirar o pó das costas e ganhar confiança na condição de piloto novamente", reconheceu Badoer, que nunca pontuou na Fórmula 1.

Depois de fazer o pior tempo nos treinos classificatórios de sábado, largando na 20.ª posição, Badoer terminou a corrida na Espanha em 17.º, à frente apenas do japonês Kazuki Nakajima, da Williams. "Foi importante para mim completar tantos quilômetros sem fazer nenhum erro grave", destacou o italiano. "Do ponto de vista físico, me sinto bem e isso é outro motivo de satisfação."

Satisfeito com sua atuação em Valência, Badoer ainda disse que segue confiante para o GP da Bélgica, na próxima semana. "Agora estou esperando por Spa com confiança. É uma pista que conheço e poderei também usar a experiência conseguida neste domingo", completou o piloto, que já teve passagens pelas equipes Minardi, Scuderia Italia e Forti Corse.